В Беларусь прибыл очередной эшелон войск РФ

Предполагается, что в дальнейшем российские военные примут участие в учениях сил Союзного государства.

В Беларусь прибыл еще один эшелон с военнослужащими и вооружением, направленный из России. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РБ.

Как отмечается, очередная колонна с техникой прибыла на железнодорожную станцию Полонка утром. Точный состав прибывших подразделений не уточняется. Предполагается, что в дальнейшем российские военные примут участие в учениях сил Союзного государства на территории Беларуси.

Ранее сообщалось, что российские многоцелевые истребители Су-35 приступили к перелету в Белоруссию для участия в совместных учениях Союзная решимость-2022.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый планируется завершить до 9 февраля. Он подразумевает переброску в кратчайшие сроки совместной группировки войск, организацию охраны и обороны важных объектов.

На втором этапе - с 10 по 20 февраля - стороны проведут совместное учение. Как пояснил правитель Беларуси Александр Лукашенко, военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Украины, Польши и стран Балтии. Об этом подробно в материале Учения или война?.