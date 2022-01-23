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Австрия: Санкции ЕС по Украине не заденут СП-2

Европа зависима от российских энергоносителей и "не сможет изменить это в одночасье", считает австрийский министр.
Австрия: Санкции ЕС по Украине не заденут СП-2

Санкции Евросоюза против России в случае эскалации в Украине не будут касаться газопровода Северный поток-2, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью австрийской газете Presse am Sonntag.

"Австрия отвергает ядерную энергию. Если мы исключим из уравнения атомную энергию, уголь, а затем и газ - у нас возникнут проблемы", - сказал министр.

Он добавил, что Европа зависима от российских энергоносителей. "Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество", - сказал министр.

Шалленберг заверил, что ответ на вторжение России в Украину будет однозначным и быстрым, и это будут обширные экономические санкции.

Ранее сообщалось, что Великобритания введет санкции в отношении России не только в случае вторжения на территорию Украины, но и в случае установления Москвой "марионеточного режима" в Киеве.

 

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