В РФ пригрозили защищать "своих граждан" на Донбассе

Российская сторона не в первый раз заявляют об ожидании провокаций со стороны западных стран и Украины.

Россия не будет терпеть "провокации" Украины и Запада на Донбассе против российских граждан, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РБК 23 января.

"Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан... Это только собаки тявкают. Волк он кусает, и все", - заявил российский дипломат.

По его словам, Киев и западные страны пытаются "прикрыть возможные провокации" со стороны Украины, обвиняя Россию в намерении вторгнуться. "Как начальник Генерального штаба заявил, Россия на все провокации может ответить... и не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать", - заявил он.

Ранее британский МИД накануне заявил, что Москва ищет пути прихода к власти в Украине лояльного лидера, а также рассматривает возможность вторжения и оккупации страны. В Белом доме заявили, что встревожены этой информацией. Позже СМИ сообщили, что американская разведка владеет такими же данными.