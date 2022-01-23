В Дубае закрыли самое большое колесо обозрения в мире

Туристический объект закрыли до особого уведомления из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра в целях обеспечения безопасности посетителей.

В Дубае приняли решение закрыть самое высокое колесо обозрения в мире, сообщает Khaleej Times.

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Туристический объект закрыли до особого уведомления из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра для безопасности посетителей.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра нам сообщили, что сегодня работать Ain Dubai небезопасно. Как всегда, нашим приоритетом является здоровье и безопасность наших гостей, а также предоставление им безопасной и приятной поездки", — говорится в сообщении.

В Национальном центре метеорологии сообщили, что в ОАЭ ожидаются сильные ветры. По их прогнозу порывы ветра достигают 55 км/ч, а высота волн на море – трех метров. Сильный ветер сопровождается пыльной бурей и ухудшением видимости на трассах.

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Посетители, забронировавшие билеты на колесо обозрения, могут воспользоваться ими в любой другой день, до 28 января 2022 года. Кроме того, они могут связаться с администрацией аттракциона по адресу электронной почты для получения дополнительной информации.