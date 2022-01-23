США не будут вводить санкции до атаки на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введенные сейчас новые санкции могут привести к потере сдерживающего эффекта.

Соединенные Штаты Америки не будут вводить превентивные санкции против России из-за наращивания российских войск у границ Украины, сообщает CNN.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил такое решение тем, что введенные сейчас новые санкции могут привести к потере сдерживающего эффекта.

"Когда речь идет о санкциях, задача этих санкций - сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", - сказал он.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести ограничения до предполагаемого вторжения России, а не после того, как оно начнется.