Президент Армении подал в отставку

Саркисян был избран главой государства в 2018 году, после конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления.

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства

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"Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", — сказал он.

По словам Саркисяна, у президента Армении нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны время.

Саркисян был избран главой государства в 2018 году. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими, сам он избирается парламентом сроком на семь лет.

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Саркисян — дипломат, в 1996–1997 годах возглавлял армянское правительство, он был выдвинут фракциями правящей Республиканской партии Армении и ее коалиционного партнера — левонационалистической партии Дашнакцутюн.

Напомним, что в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений, которая продолжалась 1,5 часа. Стороны назвали ее позитивной и конструктивной. Турция и Армения не имеют дипломатических связей с 1990-х годов. Переговоры в РФ – первая попытка наладить отношения после мирного соглашения 2009 года, которое так и не было ратифицировано.



