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Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ

Необходимо уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия и не допустить перегрузки системы здравоохранения.
Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ

 

Будущие штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем Омикрон, чем больше заболевание циркулирует - тем больше у него возможностей меняться, заявила эксперт ВОЗ Марии ван Керкхове.

"Омикрон не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и очень реальной является возможность появления в будущем вариантов, которые вызывают обеспокоенность", - заявила эксперт. 

Керкхове отметила, что сегодня ничего неизвестно о свойствах новых штаммов коронавируса, однако можно быть уверенными в том, что они будут более заразными, поскольку каждый следующий штамм - пытается превзойти предыдущий.

По словам эксперта ВОЗ, необходимо уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия и не допустить перегрузки системы здравоохранения. 

Также Керкхове отметила, что некоторые инфицированные COVID люди - имеют долгосрочные последствия, которые специалисты до сих пор достаточно не изучили.

Напомним, что на текущей неделе количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире приблизилось к 21 млн, это новый рекорд.

 

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