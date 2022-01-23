Стали известны 20 самых популярных авиамаршрутов 2021 года

Из-за пандемии большинство представленных рейсов были внутренними, наибольший спрос имели перелеты в пределах Азии.

Аналитическая компания Cirium обнародовала отчет по авиаперелетам в 2021 году, в рамках анализа эксперты выделили 20 самых популярных направлений.

Из-за пандемии большинство представленных рейсов были внутренними. Наибольший спрос имели перелеты в пределах Азии.

Данные Cirium показывают наиболее заполненные маршруты по выполненным рейсам. Лидером стал маршрут с острова Чеджу в Сеул (Южная Корея). По этому направлению было выполнено 71 388 рейсов. Южнокорейский остров Чеджу очень популярен, поскольку билеты туда дешевы, а перелет недолгий – менее 50 минут. На маршруте Чеджу – Сеул – Чеджу работали 9 авиакомпаний, однако более половины рейсов выполнили Asiana, Korean Air и их дочерние проекты.

Первые 13 мест списка - это азиатские направления.

Согласно данным Министерства транспорта США, рейсом из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско воспользовались более 484 тысяч пассажиров только за третий квартал 2021 года. Доминирующим перевозчиком была авиакомпания United Airlines.