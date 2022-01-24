В камерунском ночном клубе взорвались баллоны с газом: много жертв

По меньшей мере 16 человек погибли после того, как начавшийся пожар достиг склада с газовыми баллонами.

В результате пожара в ночь на воскресенье, 23 января, в ночном клубе африканской страны Камерун погибли по меньшей мере 16 человек, еще восемь были травмированы, сообщает AP.

Отмечается, что трагедия произошла в столице Яунде.

"Мы все еще находимся на стадии расследования, чтобы выяснить имена и национальность погибших и раненых", - сказал представитель правительства Рене Эммануэль Сади.

Пожар возник в ночном клубе района Бастос и вскоре распространился на место, где хранился газ для приготовления еды. В результате взорвались шесть газовых баллонов.

Восемь человек, получивших ранения, были госпитализированы.

Президент Камеруна Поль Бийя призвал всех соблюдать спокойствие.

Трагедия произошла, когда страна принимает тысячи футболистов, болельщиков и официальных лиц со всего континента, приехавших на турнир Кубок африканских наций по футболу.

Напомним, в середине декабря в Камеруне произошел взрыв на ярмарке. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие в столице Юго-Западного региона городе Буэа.

Ране сообщалось, что в результате межэтнических столкновений в Камеруне погибли 25 человек.