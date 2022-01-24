США и ЕС обсудят санкции против РФ

Блинкен и главы МИД стран-членов ЕС в понедельник скоординируют санкции на случай агрессии России и меры по поддержке Украины.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен будет участвовать в онлайн-формате в плановом заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, которое пройдет в Брюсселе и будет посвящено возможной агрессии России против Украины. Об этом на брифинге в воскресенье, 23 января, сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза, передает ТАСС.

"Госсекретарь США присоединится к встрече в удаленном режиме. Министры обсудят в Брюсселе 24 января предложения РФ по безопасности, которые будут рассматриваться с точки зрения базовых принципов ЕС, и деэскалацию напряженности вокруг Украины", - сказал дипломат.

Цель встречи - обсудить меры поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, координацию санкций против России, на случай российской агрессии и возможности смягчить потери от этих санкций для экономики ЕС.

При этом европейский дипломат отметил, что Евросоюз пока не согласовал санкции, которые он может принять в отношении России в случае агрессии против Украины, но "есть несколько вариантов", которые рассматриваются. Он подчеркнул, что ЕС считает нынешний кризис в сфере безопасности самым острым с момента окончания холодной войны.

Дипломат добавил, что в случае агрессии против Украины сообщество "сможет ввести санкции против России в течение нескольких дней".

Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что не считает, что поставки оружия из стран ЕС и НАТО в Украину могут способствовать началу конфликта. По его словам, "когда одна сторона концентрирует силы, закономерно, что другая наращивает свои военные возможности для противодействия".

Напомним, несколькими днями ранее ЕС, НАТО, США и ОБСЕ впервые совместно обсудили агрессию РФ.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с Киевом подготовку жестких санкций ЕС против РФ в случае агрессии.