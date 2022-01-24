COVID обнаружили у более 70 прибывших в Китай на Олимпиаду

Все эти люди являются представителями спортивных команд, среди спортсменов коронавирус пока ни у кого не выявили.

Положительный тест на COVID-19 сдали по меньшей мере 72 иностранца, прибывшие на Олимпиаду в Китай. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что в период с 4 января по 22 января у 39 человек коронавирус выявили после тестирования по прибытию в Пекин в аэропорту, еще у 33 человек COVID-19 проявился позднее - в ходе ежедневного тестирования.

Все эти люди являются представителями спортивных команд, среди спортсменов коронавирус пока ни у кого не выявили.

Прибывающие в Пекин из-за рубежа помещаются в так называемые "пузыри" - закрытые пространства, предусмотренные для пребывания людей во время Олимпиады. Их запрещается покидать.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. В связи с этим международным соревнованием китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы "принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи" вируса.

Ранее сообщалось, что в некоторых городах Китая построили карантинные лагеря, заболевших коронавирусом размещают в небольших металлических контейнерах.