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Эстония подготовила к отправке в Украину десятки ракет Javelin
Эстония в кратчайшие сроки передаст Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии Радио Свобода Донбасс.Реалии.
Перед этим эстонские власти должны были получить разрешение от производителя ракет – США.
"Ближайшие недели (время отправки - ред.). Это нормальная процедура - мы должны были спросить разрешения и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет", - рассказал дипломат.
По его словам, если эскалация будет нарастать, Эстония готова расширить поддержку Украины - в частности, передать 122-миллиметровые пушки Д-30. Но для этого необходимо разрешение других государств - Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.
"Мы отправили официальные письма и запросили разрешение. Это требует времени. У разных стран разные уровни координации", - сказал Кууск, добавив, что надеется на скорый ответ.
Несколькими днями ранее министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили выделение Украине партии оружия после получения разрешения от США.
Перед этим также сообщалось, что Эстония планирует передать Украине гаубицы.