Эстония подготовила к отправке в Украину десятки ракет Javelin

Посол не захотел называть точного количества, но сказал, что речь идет о "десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет".

Эстония в кратчайшие сроки передаст Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии Радио Свобода Донбасс.Реалии.

Перед этим эстонские власти должны были получить разрешение от производителя ракет – США.

"Ближайшие недели (время отправки - ред.). Это нормальная процедура - ​​мы должны были спросить разрешения и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет", - рассказал дипломат.

По его словам, если эскалация будет нарастать, Эстония готова расширить поддержку Украины - в частности, передать 122-миллиметровые пушки Д-30. Но для этого необходимо разрешение других государств - Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

"Мы отправили официальные письма и запросили разрешение. Это требует времени. У разных стран разные уровни координации", - сказал Кууск, добавив, что надеется на скорый ответ.

Несколькими днями ранее министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили выделение Украине партии оружия после получения разрешения от США.

Перед этим также сообщалось, что Эстония планирует передать Украине гаубицы.