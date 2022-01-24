Умер легендарный модельер Тьерри Мюглер

Основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер скончался на 74 году жизни от естественных причин.

Знаменитый французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер умер в воскресенье, 23 января, возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице модельера в Facebook.

"С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года", - говорится в тексте.

Представитель Мюглера Жан-Батист Ружо сообщил агентству France-Presse, что смерть модельера наступила от естественных причин.

В 1973 году Тьерри создал свою первую коллекцию женской одежды, в основу которой было положено сочетание классики и современности. Мировую известность он получил в 1980-х. В 1992 году учредил свой парфюмерный бренд. Мюглер покинул пост креативного директора своего дома моды в 2002 году, но продолжал шить одежду и устраивать показы.

Ранее сообщалось о смерти известного латвийского актера Арниса Лицитиса. Звезда фильмов Долгая дорога в дюнах и Узник замка Иф скончался на 77 году жизни.

Перед этим стало известно, что умер итальянский модельер Нино Черрути. Под его началом карьеру начинал Джорджо Армани.