Байден обдумывает переброску в Восточную Европу тысяч военных - NYT

США могут разместить в странах Балтии до пяти тысяч американских военных, корабли и авиацию.

Президент США Джо Байден из-за возможной агрессии России рассматривает возможность разместить тысячи американских военных, корабли и авиацию в странах Балтии и Восточной Европе. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации.

По данным источников издания, в субботу высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий. Среди них - отправка от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации. Бывшие и действующие военные сообщили, что речь может идти о силах ПВО, артиллерии, инженерных войсках и бойцах тылового обеспечения.

Как заявили NYT анонимные источники, Байден может принять решение уже на этой неделе. По их словам, часть военных в таком случае перебросят из США, остальных - из других частей Европы. Пока не один из рассматриваемых вариантов не предусматривает отправки войск на Украину.

Представители администрации также высказали точку зрения, что президент России Владимир Путин хотел бы избежать такого шага со стороны США.

Напомним, в субботу, 22 января, Байден обсудил со своими советниками по безопасности ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией.

Как сообщалось, Госдеп разрешил своим дипломатам покинуть Украину. Байден считает, что военные действия России могут начаться в любой момент.