Почта

В Ирландии на почту принесли покойника, пытаясь получить его пенсию

Двое мужчин принесли тело своего скончавшегося товарища в почтовое отделение и прислонили к стене.
В Ирландии на почту принесли покойника, пытаясь получить его пенсию

В Ирландии двое мужчин принесли на почту тело умершего друга, пытаясь получить его пенсию. Инцидент произошел 21 января в городе Карлоу, сообщает Daily Star.

Отмечается, что к работникам почты обратился мужчина и хотел получить за своего 66-летнего друга его недельную пенсию. Однако, ему ответили, что получатель должен присутствовать обязательно.

Позже мужчина вернулся с двумя друзьями, для одного из которых была предусмотрена пенсия. Сотрудники отделения были обеспокоены состоянием получателя, потому что тот "не держался на ногах", поэтому его оперли о стену.

Работники вызвали полицейских и врачей, констатировавших смерть мужчины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в России при ДТП из багажника авто выпал труп с перерезанным горлом.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK