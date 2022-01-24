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В Ирландии на почту принесли покойника, пытаясь получить его пенсию
В Ирландии двое мужчин принесли на почту тело умершего друга, пытаясь получить его пенсию. Инцидент произошел 21 января в городе Карлоу, сообщает Daily Star.
Отмечается, что к работникам почты обратился мужчина и хотел получить за своего 66-летнего друга его недельную пенсию. Однако, ему ответили, что получатель должен присутствовать обязательно.
Позже мужчина вернулся с двумя друзьями, для одного из которых была предусмотрена пенсия. Сотрудники отделения были обеспокоены состоянием получателя, потому что тот "не держался на ногах", поэтому его оперли о стену.
Работники вызвали полицейских и врачей, констатировавших смерть мужчины.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства.
Ранее сообщалось, что в России при ДТП из багажника авто выпал труп с перерезанным горлом.