Франция требует прямого диалога России и ЕС

В МИД Франции заявили, что Путин делает ставку на переговоры с США, поскольку это напоминает "холодную войну" и подкрепляет поведение России как "супердержавы".

Государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, требует прямого диалога ЕС и России из-за возможной агрессией России против Украины, сообщает DW.

По его словам, президент РФ Путин делает ставку на переговоры с США, поскольку это напоминает "холодную войну" и подкрепляет поведение России как "супердержавы". К тому же Путин преследует цель разделить европейцев.

"Мы должны как представители Запада держаться совместно и демонстрировать единую европейскую позицию. Достаточно ли делает Европейский Союз? До сих пор, кажется, нет", - подчеркнул Бон.

Он также напомнил о требовании французского президента Макрона по созданию и реализации нового плана общеевропейской безопасности, который будет включать меры по ослаблению напряжения в отношениях с Россией.

Напомним, несколькими днями ранее ЕС, НАТО, США и ОБСЕ впервые совместно обсудили агрессию РФ.