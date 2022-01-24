В Буркина-Фасо военный мятеж, семья президента покинула страну – СМИ

Накануне вечером военные устроили стрельбу у резиденции президента, требуя его отставки. Позже они освободили генерала, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота.

Семья президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе покинула страну на фоне сообщений о военном мятеже. Об этом в ночь на понедельник, 24 января, сообщает панафриканский портал LSI Africa.

Ранее издание сообщало, что взбунтовавшиеся военные потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находится под охраной сил жандармерии. Накануне вечером, по сообщениям агентства АР, у резиденции президента в столице Уагадугу были слышны звуки стрельбы, а в небе замечены вертолеты.

Сообщалось, что причастные к беспорядкам в Буркина-Фасо военные потребовали отставки президента Каборе.

Позже стало известно, что предполагаемые военные мятежники освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота.

По данным LSI, генерал Жильбер Дьендере покинул свою камеру, когда его "освободили" мятежники. Он находится в военном лагере имени генерала Абубакара Сангуле Ламизаны.

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране. Во главе группы, согласно Burkina24, стоят молодые офицеры. В последние несколько месяцев президент Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны.

Напомним, в декабре боевики убили более 40 человек в Буркина-Фасо. Среди погибших лидер местных ополченцев, обеспечивавших защиту торговцев.

А в ноябре на севере Буркина-Фасо боевики напали на полицейский пост и убили 53 человека. В связи с произошедшим командир первого округа и командир группы Северного сектора были уволены со своих должностей.