В США на вечеринке произошла стрельба, есть погибшие

Были застрелены две женщины и двое мужчин. Выживший мужчина был членом уличной банды в другом городе.

В американском городе Инглвуд в Калифорнии во время домашней вечеринке произошла стрельба. Погибли по меньшей мере четыре человека. Еще один ранен. Об этом сообщает KTLA.

Происшествие случилось в воскресенье, 23 января. Были застрелены две женщины и двое мужчин.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, его состояние критическое. Выживший мужчина признался, что был членом уличной банды в другом городе, и следователи пытаются определить, была ли стрельба связана с бандой.

Известно, что стреляли несколько человек. Полицейские опросили свидетелей и обыскали окрестности в поисках возможных записей с камер наблюдения.

Напомним, в ночном клубе Винницы произошла стрельба, есть раненые. Вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в туалете. Для их задержания привлекли бойцов спецподразделения КОРД.