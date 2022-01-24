Уровень загрязнения воздуха в Пекине превысил норму в восемь раз - ВОЗ

Вредные выбросы в атмосферу китайской столицы достигли уровня "серьезного загрязнения". Такая ситуация почти во всех районах Пекина.

В столице Китая Пекине содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в воздухе утром в понедельник, 24 января, примерно в восемь раз превысило безопасную норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пекинский центр экоконтроля.

Так, показатель составляет более 200 мкг на куб. метр. Таким образом, вредные выбросы в атмосферу Пекина достигли уровня, который по официальным стандартам КНР относится к "серьезному загрязнению".

Такая неблагоприятная ситуация зафиксирована во всех районах города.

Безопасный уровень содержания в воздухе мелких частиц по нормам ВОЗ соответствует 25 мкг на куб. метр.