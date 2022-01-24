Токио призвал японцев в Украине принять меры безопасности

Правительство внимательно следит за развитием ситуации в Украине и намерено "быстро принимать необходимые решения".

Власти Японии призвали своих граждан, находящихся на территории Украины, быть готовыми к возможному изменению ситуации в стране и принять меры для своей безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Призываем находящихся (в Украине, - ред.) соотечественников приготовиться к любым изменениям обстановки и принимать все возможные меры для своей безопасности", сказал он.

Также чиновник отметил, что правительство внимательно отслеживает развитие ситуации в Украине и "будет быстро принимать все необходимые решения".

Тем временем власти США призвали граждан отказаться от поездок в РФ. В Россию не рекомендуется ехать из-за "напряженности на границе с Украиной и возможных преследований граждан США".

