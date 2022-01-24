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В Тонга от землетрясения экономически пострадало 85% населения

На части островов была смыта вся жилая инфраструктура. Жителей эвакуировали на главный остров.
В Тонга от землетрясения экономически пострадало 85% населения

В полинезийском Королевстве Тонга около 85% населения экономически пострадали от последствий извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и вызванных им цунами. Об этом сообщает BBC.

"Восстановление Тонга после этой катастрофы будет непростым. После того как у нас будет достаточно питьевой воды, нам придется начать долгий путь к восстановлению", - заявил спикер парламента Фатафехи Факафануа.

По данным властей островного государства, на сегодня подтверждена информация о гибели трех человек в результате цунами.

Также, по информации правительства, на части небольших островов была смыта вся жилая инфраструктура и их жителей пришлось эвакуировать на главный остров архипелага Тонгатапу.

Жители ряда островов испытывают нехватку воды и продовольствия. Телефонная связь между регионами существенно ограничена.

 

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