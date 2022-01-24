Боррель не видит причин для эвакуации дипломатов из Украины

Глава европейской дипломатии призвал не драматизировать ситуацию, пока идут переговоры с Россией.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не видит причин для эвакуации семей европейских дипломатов из Украины. Об этом он сказал перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник, 24 января.

"Мы не собираемся делать то же, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин… Пока идут переговоры с Россией, я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", – заявил Боррель и добавил, что "не стоит драматизировать ситуацию".

Он ожидает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе сегодняшней встречи объяснит причины соответствующего решения Вашингтона.

Ранее в понедельник стало известно, что Госдеп разрешил своим дипломатам покинуть Украину. В то же время членам их семей приказали выехать из страны.

Кроме того, власти США призвали граждан отказаться от поездок в РФ из-за "напряженности на границе с Украиной и возможных преследований граждан США".