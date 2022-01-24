Лукашенко развернет военный контингент на границе с Украиной

Минск считает, что Украина первой начала стягивать войска к границе

Беларусь развернет вблизи украинской границы свой военный контингент из-за того, что "украинцы начали стягивать туда войска". Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством государственного пограничного комитета Беларуси, пишет "Белта".

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Лукашенко выразил недовольство тем, что тема совместных военных учений России и Беларуси, запланированных на февраль, получила столь широкий резонанс в информационном пространстве. Он подчеркнул, что это обычные регулярные учения, которые планировались давно.

В то же время Лукашенко заявил, что февральские учения с Россией важны для Беларуси еще потому, что "нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии".

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"Мы просто хотим защитить нашу южную границу. (…) Следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко собрался укреплять границу из-за "непредсказуемости" Украины. Лукашенко хочет создать новое армейское подразделения для охраны границы.

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