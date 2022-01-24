Снегопады в Турции: тысячи людей на дорогах и отмена авиарейсов

В спасательной операции задействовано 72 081 человек, 33 450 транспортных средств, машин и оборудования.

В Турции спасатели расчищают дороги из-за сильных снегопадов и спасают из "снежного плена" тысячи граждан, застрявших в сугробах. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий в Дюздже, Боле, Сакарии, Аксарае, Шанлиурфе, Эрзинджане и Сивасе в общежитии было размещено 6750 граждан. По всей стране спасены 4603 человека. Людям раздали 1340 горячих блюд, 32095 напитков, 15480 продуктовых пакетов и 20680 бесплатных угощений.

В спасательной операции задействовано 72 081 человек, 33 450 транспортных средств, машин и оборудования.

Сообщается, что в течение дня было расчищено и возобновлено движение по трассе Стамбул-Анкара, а также другие важные автотрассы, соединяющие крупные города. Полностью или частично закрытыми для движения автотранспорта остаются автотрассы Бурса-Караджабей, Гереде-Дюздже, Кайсери-Малатия, Кахраманмараш-Гексун, Акшехир-Испарта, Шаркишла-Пинарбаши, Сивас-Эрзинджан, Кагизман-Агры, Дияр-Дибак-Диярбакыр и другие.

Как сообщает NTV, из-за мощного снегопада на севере и северо-западе Турции в аэропорту Стамбул массово отменяют рейсы.

Турецкие авиалинии отменили в течение дня 52 рейса из-за неблагоприятных погодных условий.

Отмечается, что пока наземные команды аэропортовых служб прилагали усилия, чтобы расчистить взлетно-посадочные полосы от снега, самолеты, которые хотели приземлиться в аэропорту, были вынуждены оставаться в воздухе.

Два самолета, один из которых был грузовым, в которых заканчивалось горючее, были перенаправлены в другие аэропорты.

Метеорологи прогнозируют, что снегопад будет в Стамбуле в ближайшие три дня.

Ранее сообщалось, что в Греции бушуют метели и снегопады.

В Грузии образовались сугробы до четырех метров

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