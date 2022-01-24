Стягивание войск РФ в Беларусь: НАТО отправит в Литву новые контингенты

Даже самый небольшой конфликт возле украинской границы аккумулирует серьезную реакцию и мощности НАТО, подчеркнули в Минобороны Литвы.

Войска РФ, направляемые в Беларусь, представляют угрозу для Литвы, поэтому НАТО отправит в страну новые контингенты. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает агентство BNS в понедельник, 24 января.

"Речь о дополнительных мощностях идет, все в структуре НАТО планируется, определенные планы и время реакции предусмотрены и для Литвы. Но все меняется в зависимости от оценки ситуации в нашем регионе. Вы сами понимаете, что любое изменение ситуации в районе украинской границы, любое, даже самый небольшой конфликт, разумеется, аккумулирует серьезную реакцию и мощности НАТО в нашем регионе", - сказал Анушаускас.

Он добавил, что Россия перебросила в Беларусь минимум втрое больше вооруженных сил, чем во время учений Запад осенью, в которых участвовало около 200 тысяч военнослужащих.

"Эти силы, которые сейчас отправляются, втрое-вчетверо больше. Мы здесь, в Литве, в разных форматах обсуждаем ситуацию, какая складывается, каким может быть реагирование, какие у нас планы", - пояснил Анушаускас.

Кроме того, Литва рассматривает свои возможности реагировать на ситуацию вместе с партнерами по НАТО, однако какой точно будет реакция, зависит от типа размещаемых Россией сил.

"Никто не может сказать (будет ли война - ред.), я думаю, в данном случае решения принимает все же Кремль, потому что инициатива на их стороне. Ни одно государство Восточной Европы, которое стало членом НАТО, не угрожало и не угрожает соседним государствам. Честно говоря, Россия, напротив, наращивает военное присутствие в нашем регионе", - резюмировал глава Минобороны.

Напомним, что НАТО усилит присутствие в Восточной Европе. Страны Альянса переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.

"Будем реагировать". НАТО стягивает силы к Украине

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