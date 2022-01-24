В Германии мужчина обстрелял Исламский культурный центр

Инцидент произошел в городе Галле. Никто не пострадал, ущерба для здания нет. Пневматическое оружие, из которого велась стрельба, нашли у жильца дома напротив.

В городе Галле, земля Саксония-Анхальт, Германия, мужчина обстрелял окна Исламского культурного центра. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает РИА Новости в понедельник, 24 января.

Два очевидца услышали звуки стрельбы. По их словам, три снаряда попали в подоконник и упали на пол. Никто не пострадал, ущерба для здания нет.

Стрельба велась из жилого дома напротив, полиция нашла пневматическое оружие у одного из жителей, 55-летнего мужчины.

По предварительным данным, предполагаемый стрелок не замешан в политически мотивированных преступлениях, расследование продолжается.

Как пишет Zeit, мужчина был допрошен, после чего его отпустили.

Напомним, что ранее в Германии произошла стрельба в лекционном зале. Злоумышленник ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие. Сам он мертв.

Также сообщалось, что в США на вечеринке произошла стрельба. Были застрелены две женщины и двое мужчин. Выживший мужчина был членом уличной банды в другом городе.

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