В Румынии готовятся к волне беженцев - подчеркивают, что помощь им - это "гуманитарная обязанность".

Румыния не ожидает "горячей" войны в Украине, но готовится к волне беженцев в случае вторжения России. Об этом заявил глава Минобороны Румынии Василе Дынку, сообщает Digi24 в понедельник, 24 января.

"Мы не можем наверняка сказать, будет ли война в Украине, потому что, если бы они это сделали, расходы для России были бы очень высоки. Поэтому мы не ожидаем в этот момент горячей войны в Украине", - сказал Дынку.

По его словам, Румыния готовится к волне беженцев из Украины в случае вторжения России.

"При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем ее, конечно, пусть на первый взгляд может казаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны. Но сейчас мы готовимся оказывать помощь беженцам из Украины. Это гуманитарная обязанность", - добавил Дынку.

В то же время Румыния не будет участвовать в войне России против Украины в военном плане. Как отметил министр, Украина не является членом НАТО, а потому Альянс не может осуществить военного вмешательства.

Напомним, что НАТО усилит присутствие в Восточной Европе. Страны Альянса переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.

"Будем реагировать". НАТО стягивает силы к Украине

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