Пословица про быка. Арест журналистки в Турции

Стамбульский суд оставил под стражей журналистку Седеф Кабаш до суда по делу об оскорблении президента Турции пословицей.

В Турции задержали журналистку за твит с народной пословицей. В нем увидели скрытый смысл, адресованный президенту страны Реджепу Эрдогану.

Пословица

Седеф Кабаш запостила в своем аккаунте твит, в котором говорилось: “Если бык войдет во дворец, он не станет королем. Но дворец превратится в хлев. Черкесская пословица”.

Ту же самую пословицу Кабаш повторила и в эфире телеканала Tele 1 — который на следующий день первым показал кадры, на которых журналистку под конвоем и в наручниках ведут в суд. Главный редактор телеканала Медан Янардаг резко осудил ее арест, заявив, что задерживать журналистку в два часа ночи за пословицу недопустимо, и назвал происходящее попыткой давления на СМИ и общество.

Gece 02.00’de gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi — Tele1 TV (@tele1comtr) January 22, 2022

Седеф Кабаш грозит наказание по 299-й статье Уголовного кодекса Турции, которая запрещает оскорбление президента Турции. Ее нарушение чревато тюремным сроком от года до четырех, причем за оскорбление, нанесенное публично, этот срок увеличивается на одну шестую.

В суде Кабаш отказалась признавать себя виновной. "Есть очень известная пословица, гласящая, что корона на голове делает человека мудрее. Но мы видим, что это не так, - сказала она. - Бык, попавший во дворец, не становится царем - это дворец превращается в хлев".

Статья за оскорбление

В нынешнем виде статья в УК Турции существует с 2005 года, но до 2014 года, когда президентом стал Реджеп Тайип Эрдоган, почти не применялась. С 2014 года счет уголовных дел за оскорбление президента пошел на десятки тысяч: к августу 2021 года таких дел набралось больше 38 тысяч, тюремными сроками из них завершились около половины. Среди обвиняемых по делу об оскорблении президента много журналистов, оппозиционных политиков, карикатуристов и прочих известных личностей, но есть даже несовершеннолетние. А в 2021 году турецкая полиция задержала группу феминисток, которые на марше в честь Международного женского дня 8 марта исполнили кричалку«Кто не скачет, тот Тайип».

Реакция властей

Пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун назвал выступление журналистки безответственным. "Так называемая журналистка нагло оскорбляет нашего президента на телеканале, единственная цель которого - распространять ненависть", - заявил он.