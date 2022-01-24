В Берлине подрались дипломаты из Восточной Европы - СМИ

В ночь на 23 января группа отдыхала в итальянском ресторане в районе Груневальд. На улице возникла ссора, переросшая в драку. Пострадали четыре человека.

В Берлине, Германия, произошла драка с участием дипломатов из стран Восточной Европы. Об этом сообщает газета Bild в понедельник, 24 января.

Инцидент произошел в ночь на 23 января. Группа отдыхала в итальянском ресторане в районе Груневальд, а затем на улице возникла ссора, переросшая в драку.

За медицинской помощью обратились двое мужчин в возрасте 43 и 55 лет и 39-летняя женщина. Еще один человек получил резаную рану. Сейчас правоохранители ведут расследование.

Напомним, что ранее в парламенте Турции вспыхнула драка депутатов. Драка возникла между депутатами от Партии справедливости и развития и Народно-республиканской партии.

Также сообщалось, что в Москве коммунальщики устроили массовую драку из-за уборки снега. Задержаны 11 уроженцев Киргизии и Узбекистана. Одна бригада почистила двор от снега, а другая начала туда сбрасывать снег с крыши.

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