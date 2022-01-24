В Беларуси пограничникам разрешили стрелять по польским военным

Польские силовики якобы планировали захватить белорусского пограничника, утверждают в белорусском погранкомитете.

В Беларуси пограничникам разрешили стрелять без предупреждения в случае угрозы жизни после якобы попытки захвата белорусского военного польскими силовиками. Об этом заявил глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо в понедельник, 24 января.

По его словам, ситуация на границе остается контролируемой и прогнозируемой. Тем не менее Лаппо утверждает, что польские силовики якобы планировали захватить белорусского пограничника.

"Когда я получил информацию, что польские силовики, возможно, планируют захватить белорусского пограничника, я дал команду без промедления применять оружие", - сказал Лаппо.

Теперь белорусским пограничникам разрешено применять оружие без предупреждения, если их жизни что-то угрожает.

Напомним, что накануне в Беларусь прибыл очередной эшелон войск РФ. Предполагается, что в дальнейшем российские военные примут участие в учениях сил Союзного государства.

Также Александр Лукашенко заявил, что на границу с Украиной стянут "контингент белорусской армии". Лукашенко отметил, что политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины.

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