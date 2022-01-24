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В Белом доме считают угрозу санкций эффективнее их немедленного введения

Угроза санкций против России является более эффективным средством сдерживания, полагают у Байдена.
В Белом доме считают угрозу санкций эффективнее их немедленного введения

Угроза санкций является более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное введение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник, 24 января.

"Согласно нашим оценкам, это (угроза санкций против России - ред.) более эффективно как средство сдерживания, чем их немедленное введение", - сказала Псаки.

Ранее сообщалось, что Запад больше не рассматривают отключения России от межбанковской системы SWIFT в качестве санкций.

Британия поддержит отключение РФ от SWIFT - СМИ

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