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США готовы направить в Европу 8,5 тыс. военных - Пентагон

Из-за ситуации вокруг Украины Соединенные Штаты повышают боеготовность войск внутри страны и за рубежом.
США готовы направить в Европу 8,5 тыс. военных - Пентагон

На фоне угрозы вторжения России в Украину Пентагон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тысячи военных на территории США, которых могут в любой момент отправить в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби на брифинге в понедельник, 24 января.

По его словам, эти военнослужащие будут оперативно переброшены согласно стандартам НАТО, если возникнет необходимость. Однако пока никакие решения об отправке американских войск не принимались, подчеркнул Кирби.

Кроме того, добавил спикер Пентагона, из-за ситуации вокруг Украины Соединенные Штаты повышают боеготовность остальных войск внутри страны и за рубежом - чтобы в случае эскалации немедленно оказать помощь своим союзникам.

"Президент США Джо Байден заявил, что, хотя мы и продолжаем ставить во главу угла дипломатию и диалог, мы должны также нарастить боевую готовность", - сказал Кирби.

Наконец, представитель Пентагона заявил, что на сегодняшний день признаков деэскалации ситуации со стороны РФ на границе с Украиной нет, военное присутствие России в регионе только растет.

Напомним, из-за усиления российского военного присутствия возле границ Украины ряд стран-членов НАТО заявил о намерении перебросить дополнительную военную технику в места дислокации в Восточной Европе.

Красный уровень. Запад эвакуируется из Украины

 

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