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Украинцев, застрявших в Стамбуле из-за непогоды, обеспечили проживанием и питанием
Украинцев, которые не смогли вылететь из Стамбула из-за плохой погоды, разместили в отелях и обеспечили питанием.
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Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Вопросом размещения занималось местное консульство.
"Благодаря работе консулов украинцы, застрявшие в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в отелях и обеспечены питанием. Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой",
— отметил Николенко в Twitter в среду, 26 января.
Отметим, что в последние несколько дней в Стамбуле продолжался мощный снегопад. Из-за этого ряд рейсов в разные страны были отменены. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в воздушной гавани.
Кроме того, пришлось перекрыть трассы, которые ведут в аэропорты.
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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители сегодня, 25 января, во время акции протеста движения SaveФОП возле Верховной Рады, срочно эвакуировали народных депутатов.