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Украинцев, застрявших в Стамбуле из-за непогоды, обеспечили проживанием и питанием

Из-за снегопада в аэропорту Стамбула застряли иностранцы, в том числе и украинцы.
 |  Автор: Шароди Диана
Украинцев, застрявших в Стамбуле из-за непогоды, обеспечили проживанием и питанием
Украинцы оказались в снежной блокаде / EPA / UPG

Украинцев, которые не смогли вылететь из Стамбула из-за плохой погоды, разместили в отелях и обеспечили питанием. 

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Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Вопросом размещения занималось местное консульство.

"Благодаря работе консулов ​​украинцы, застрявшие в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в отелях и обеспечены питанием. Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой",

 — отметил Николенко в Twitter в среду, 26 января. 

Отметим, что в последние несколько дней в Стамбуле продолжался мощный снегопад. Из-за этого ряд рейсов в разные страны были отменены. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в воздушной гавани. 

Кроме того, пришлось перекрыть трассы, которые ведут в аэропорты. 

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители сегодня, 25 января, во время акции протеста движения SaveФОП возле Верховной Рады, срочно эвакуировали народных депутатов. 

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