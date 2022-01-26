Украинцев, застрявших в Стамбуле из-за непогоды, обеспечили проживанием и питанием

Из-за снегопада в аэропорту Стамбула застряли иностранцы, в том числе и украинцы.

| Автор: Шароди Диана

Украинцев, которые не смогли вылететь из Стамбула из-за плохой погоды, разместили в отелях и обеспечили питанием.

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Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Вопросом размещения занималось местное консульство.

"Благодаря работе консулов ​​украинцы, застрявшие в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в отелях и обеспечены питанием. Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой",

— отметил Николенко в Twitter в среду, 26 января.

Отметим, что в последние несколько дней в Стамбуле продолжался мощный снегопад. Из-за этого ряд рейсов в разные страны были отменены. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в воздушной гавани.

Кроме того, пришлось перекрыть трассы, которые ведут в аэропорты.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители сегодня, 25 января, во время акции протеста движения SaveФОП возле Верховной Рады, срочно эвакуировали народных депутатов.