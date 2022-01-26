Минфин США: Санкции на случай вторжения в Украину уже готовы

Ограничения существенно повлияют на российскую экономику, рассматриваются все варианты.

США и европейские государства уже подготовили санкции, которые будут введены против России в случае ее вторжения в Украину. Об этом сообщил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо, чьи слова передает Bloomberg.

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"У нас есть тщательно разработанный набор санкций, которые окажут значительное влияние на российскую экономику", — сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли в пакете санкций пункт об отключении РФ от системы международных платежей Swift, Адейемо ответил, что "на столе" находятся все варианты.

Во время подготовки американской стороны санкций были совершены десятки контактов с европейскими чиновниками. Это делалось для того, чтобы убедиться, что правительства США и ЕС находятся "на одной волне".

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По словам политика, новые санкции будут более масштабными, нежели те, которые вводились в 2014 году после российского вторжения в Крым. Новые ограничительные меры введут в том случае, если РФ введет свои войска в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что санкции США могут включать полную или частичную блокировку сырьевого экспорта России.

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