В Кремле заявили, что Запад "подталкивает" Украину к провокациям против России

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что некоторые западные страны якобы подталкивают Украину к провокациям против России. Об этом сегодня, 26 января, пишут российские СМИ.

В частности, Лавров заявил, что "подталкивание" Украины к провокациям против России якобы осуществляется поставками летального оружия, "провокационными" маневрами НАТО возле российской границы, а также "втягиванием" Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Лавров заявил, что Россия якобы никогда не угрожала украинскому народу, и что РФ "не собирается нападать на Украину".

Между тем, осенью 2021 года Россия возле украинской границы сосредоточила большое количество своих войск. Также российские войска есть на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Разведка США считает, что у России есть план вторжения в Украину.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия для полномасштабного вторжения в Украину должна собрать более миллиона солдат. Сейчас РФ собрала возле украинской границы около 127 тысяч военнослужащих.

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