Эрдоган снова позвал Зеленского и Путина на переговоры в Турцию

Турецкий президент уверяет, что его стране не нужна масштабная война между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил свое предложение провести на турецкой территории встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

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"Повторю, мы готовы оказать наилучшую поддержку для этого. Я передал эти сигналы президентам Путину и Зеленскому, и продолжу это делать… Например, если два лидера встретятся на территории нашей страны – если захотят, – это могло бы поспособствовать восстановлению мирной атмосферы", – заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что желает урегулирования противоречий между Украиной и Россией до того, как они перерастут в новый кризис. Он также выразил надежду, что Россия не станет нападать на Украину и захватывать новые территории.

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"Такой шаг не может быть рациональным для России и нашего региона в целом… Мы хотим мира в нашем регионе, мы хотим стабильности. Регион уже и так достаточно пострадал от нестабильности, и это очень негативно отразилось на нас", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Эрдоган уже озвучивал идею провести российско-украинские переговоры в Турции. Однако ни Украина, ни Россия не дали однозначного ответа на это предложение, ограничившись общими формулировками и взаимными обвинениями в нежелании урегулировать конфликт.

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