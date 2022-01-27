НАТО тренируется наносить ядерные удары по России, - МИД РФ

В учениях задействованы в том числе и те страны, которые не имеют собственного ядерного оружия

НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России. В этих учениях принимают участие в том числе и неядерные члены альянса. Об этом в интервью российским СМИ заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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Он сообщил, что, согласно экспертным оценкам, на территории пяти неядерных стран НАТО сейчас находится около 200 американских ядерных авиабомб семейства В61. Также есть инфраструктура, которая позволяет оперативно развертывать это оружие и достигать российской территории.

"Ведется взаимодействие стран — членов НАТО в совместном ядерном планировании. Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия", - заявил Ермаков.

Напомним, У Байдена признались, какие компромиссы с Путиным невозможны. США готовы вести диалог с РФ, но не по всем вопросам.

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