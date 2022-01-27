В Беларуси редакцию газеты признали "экстремистским формированием"

В МВД Беларуси объявили редакцию издания Наша Нiва "экстремистским формированием" без объяснения причин.

В Беларуси редакцию издания Наша Нiва признали "экстремистским формированием". Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси в четверг, 27 января.

"Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП "Сородичи" (газета "Наша Нива"), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе в социальных сетях и мессенджерах", - сказано в сообщении.

Отметим, что газета была основана в 1906 году, ее выпуск возобновили в 1991 году, а онлайн она выходит с 1997 года. Основателем восстановленного издания стало частное издательское унитарное предприятие Сородичи.

Напомним, что ранее в Беларуси задержали создателя "экстремистского" YouTube-канала. Мужчина якобы "пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти", утверждают в белорусском МВД.

Также сообщалось, что в Беларуси признали "экстремистским" Telegram-канал Вясна. Правозащитники центра более 20 лет сообщали о нарушениях прав человека в Беларуси, а теперь их назвали "экстремистами".