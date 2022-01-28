Водителя главы МОЗ Нидерландов сняли на камеру при покупке наркотиков

Мужчина, покупавший наркотики случайно попал в кадр, когда сам министр давал интервью журналистам.

В Нидерландах водителя министра здравоохранения случайно сняли на камеру при покупке наркотиков. В это время сам министр давал интервью журналистам. Соответствующее видео опубликовали западные СМИ.

На ролике видно, как министр выходит из здания и к нему с микрофоном подходят журналисты. В это время на заднем плане разворачивается более интересная картина - к водителю, который ожидает министра, подходит мужчина и "незаметно" вкладывает ему в руку маленький сверток. Водитель мельком смотрит на сверток, и отворачивается, будто ничего не произошло.

По нидерландским законам на улицах покупать наркотики нельзя, однако нарушение этого правила крупными неприятностями не оборачивается - за нарушение человеку может грозить административное наказание в виде штрафа.

Напомним, в феврале 2018 года аргентинская полиция задержала пять сотрудников посольства России. В их дипломатической почте было обнаружено около 400 кг кокаина. Груз был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию. На прошлой неделе суд в Москве вынес приговор четверым фигурантам резонансного уголовного дела.