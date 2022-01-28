США созывают Совбез ООН из-за российской угрозы

Вашингтон хочет обсудить угрожающее поведение России. В США считают, что этот вопрос имеет решающее значение для международного мира и безопасности.

Соединенные Штаты Америки созвали на понедельник, 31 января, открытое заседание Совета безопасности ООН по поводу угрозы российского военного вторжения в Украину. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По словам постпреда, США решили созвать заседание Совбеза ООН после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами. США хотят обсудить угрожающее поведение России в отношении Украины, а также наращивание российских войск у украинской границы и на территории Беларуси.

Этот вопрос, по словам Линды Томас-Гринфилд, имеет "решающее значение для международного мира и безопасности", поэтому члены Совбеза ООН должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы.

"Это не тот момент, чтобы ждать и наблюдать. Сейчас нужно полное внимание Совбеза, и мы надеемся на прямое и целенаправленное обсуждение в понедельник", - подчеркнула она.

По словам Томас-Гринфилд, Совет Безопасности ООН является важнейшей площадкой для дипломатии.

Тем временем, в МИД России сегодня заявили, что считают неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, а США намеренно придерживаются сценария, что РФ должна вторгнуться в Украину.