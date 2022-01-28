Пентагон готовит новую партию военной помощи Киеву

В Минобороны США заявили, что в четвертом пакете будут как оборонительные, так и наступательные средства.

США собирают новую поставку военной помощи для Украины. Об этом на брифинге в четверг, 28 января, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в Пентагоне стараются найти возможности ускорить поставки военной помощи украинской армии.

"Мы не будем детализировать, что находится в каждой из поставок. В новом предложении будут как оборонительные, так и наступательные средства", – сказал Кирби.

Новая партия оружия будет четвертым за последнее время пакетом военной помощи Украине от США.

Напомним, несколькими днями ранее в Украину прибыл третий самолет с военной помощью из США, которая среди прочего содержала сотни Javelin.

Ранее США одобрили передачу Украине властями Эстонии, Литвы и Латвии оружия американского производства - Javelin и зенитно-ракетных систем Stinger.