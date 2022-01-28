ЕС и Британия готовят новые санкции против РФ - СМИ

Новый пакет санкций, готовящийся на случай агрессии против Украины, будет затрагивать газовые проекты России.

Евросоюз совместно с Великобританией разрабатывает санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, газовый пакет санкций разрабатывается при поддержке США. Цель этих мер "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.

Как отмечается в материале, готовность Европы нанести удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.

Ранее сообщалось, что Госдеп пообещал добиться остановки СП-2 в случае вторжения РФ в Украину.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз обсуждает все возможные санкции, включая исключение России из системы SWIFT и остановку Северного потока-2, в случае вторжения России в Украину.