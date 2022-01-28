Первая женщина-президент вступила в должность в Гондурасе

Сиомара Кастро поклялась добиваться социальной справедливости, бороться с наркобандами, либерализовать законы об абортах.

В Гондурасе Сиомара Кастро была приведена к присяге в качестве первой женщины-президента этой центральноамериканской страны. Церемония прошла на национальном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе, сообщает BBC News.

62-летняя Кастро сменила на посту Хуана Орландо Эрнандеса, занимавшего должность президента с 2014 года. Экс-глава государства поздравил нового президента со вступлением в должность и пожелал успехов.

Поприветствовать нового лидера Гондураса прибыли делегации из США, Мексики, Венесуэлы, Японии, Панамы, Аргентины, Испании, Кубы, Тайваня и еще 40 стран.

Выступая на церемонии, Кастро поклялась добиваться социальной справедливости и прозрачности, пообещала бороться с могущественными бандами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, а также либерализовать законы об абортах.

Супруг Кастро, Мануэль Селайя, возглавлял страну с 2006 по 2009 год. Сиомара Кастро дважды баллотировалась на пост президента.

Напомним, накануне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В частности, собеседники обсудили возможности финансовой поддержки Украины и текущие дипломатические усилия по деэскалации.

Ранее Зеленский по телефону обговорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой вопросы безопасности Украины.