Президент Бразилии опубликовал в соцсетях секретные документы

Жаир Болсонару даст показания по делу об утечке секретных данных, касающихся атаки на систему Высшего избирательного суда.

Президента Бразилии Жаира Болсонару допросят полицейские по делу об утечке секретных документов. Глава государства опубликовал в соцсетях фотографию секретных документов. Об этом сообщает Reuters.

Постановление подписал судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес. Болсонару должен дать показания 28 января.

Болсонару опубликовал в соцсетях секретные документы незавершенного дела по атакам на систему Высшего избирательного суда. Атака произошла за несколько месяцев до президентских выборов в 2018 году.

Тогда Болсонару выложил в соцсети фотографию документов и заявил, что система электронного голосования в стране уязвима для взлома и мошенничества.

Ранее в Сенате Бразилии обвинили Болсонару в девяти преступлениях. Обвинения связаны с борьбой с пандемией COVID-19 и включают преступления против человечества.

Также сообщалось, что президента Бразилии в Нью-Йорке не пустили в ресторан. Болсонару оказался непривитым против коронавируса. А для входа в рестораны Нью-Йорка нужен сертификат об иммунизации.

