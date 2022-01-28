Почта

В ЮАР из-за тропического шторма погибло 70 человек

Шторм Ана также унес жизни десятков человек в Малави, Мадагаскаре и Мозамбике. Разрушены тысячи зданий, повреждены линии электропередач.
В ЮАР из-за тропического шторма погибло 70 человек

В Южной Африке погибли 70 человек из-за наводнения, которое вызвал тропический шторм Ана. Также десятки человек погибли в Малави, Мадагаскаре и Мозамбике, сообщает BBC.

На Мадагаскаре погибло по меньшей мере 48 человек, а 130 тысяч были вынуждены из-за наводнения покинуть свои дома.

В Малави погибли по меньшей мере 11 человек. В стране произошло отключение электроэнергии, а некоторые районы были объявлены зонами стихийного бедствия.

Мозамбик сообщил о 18 смертельных случаях. В стране разрушены тысячи домов, десятки школ и больниц, а также повреждены линии электропередач. От наводнения пострадало 20 тысяч человек.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK