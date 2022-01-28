В районе происшествия ощущался сильный запах природного газа. Обломками рухнувшего моста завалило несколько автомобилей.

В Питтсбурге (США) произошел обвал моста. Это случилось несколько часов до того, как президент США Джо Байден должен был прибыть в город, сообщает Reuters.

Отмечается, что мост, который был полностью засыпан снегом, обрушился возле парка Фрик.

Как сообщила служба общественной безопасности Питтсбурга, в районе происшествия ощущался сильный запах природного газа.

Обломками рухнувшего моста завалило несколько автомобилей.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Джо Байдену сообщили об обрушении моста в Питтсбурге.

"Наша команда находится на связи с местными и государственными чиновниками, которые продолжают собирать информацию о причинах обрушения", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Питтсбурге перед приездом Байдена обрушился мост

Ранее сообщалось, что в Минске обрушился пешеходный мост.

В столице Турции украли мост

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