Таджикистан и Кыргызстан договорились прекратить огонь

Страны договорились совместно патрулировать приграничные районы для недопущения конфликтов.

Кыргызстан и Таджикистан договорились полностью прекратить огонь, отвести дополнительные силы и средства, которые были ранее стянуты к границе, и открыть движение по трассе Батке. Об этом сообщает Радио Азаттик в пятницу, 28 января.

Переговоры провели глава Баткенской области Кыргызстана Абдыкарим Алимбаев и глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.

Они также договорились организовать совместное патрулирование приграничных районов стражами порядка двух стран для недопущения конфликтов.

По состоянию на утро 28 января ситуация на границе характеризуется как стабильная. Пострадали 11 граждан Кыргызстана. Они доставлены в Баткенскую областную больницу. С таджикской стороны сообщается о 17 пострадавших.

Напомним, что накануне на границе Таджикистана и Кыргызстана началась стрельба. Огонь открыли пограничники стран - стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта. На место выехали чиновники обеих стран.

Прошлая перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошла 8 июля. Кыргызские пограничники проникли на территорию соседнего государства, чтобы якобы похитить и увести с собой несколько лошадей местных жителей. На предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены.

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