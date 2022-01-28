Не допустить раскола НАТО. Перезагрузка Байдена

Американский президент всерьез озаботился отношениями внутри альянса и взял на себя ключевую роль в обеспечении безопасности Европы.

Президент США Джо Байден в противостоянии с главой России Владимиром Путиным хочет убедиться в поддержке своих европейских союзников. На этой неделе он провел переговоры с европейскими лидерами по поводу ситуации вокруг Украины. Байден увеличил количество мест в своем военном совете, добавив в него Польшу, Италию и ЕС к уже знакомому союзу Британии, Франции и Германии. В целом эксперты отмечают, что, несмотря на некоторые разногласия между Брюсселем и Вашингтоном, Путину удалось сплотить западных лидеров. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Центральная роль

Все эти шаги Байдена после вывода войск из Афганистана, за который его раскритиковала Европа, для администрации президента США равносильны столь необходимой дипломатической перезагрузке, пишет The New York Times.

По словам европейских официальных лиц, Соединенные Штаты ведут себя очень энергично, дирижируя ответ Запада на агрессию России. С середины ноября он провел не менее 180 встреч на высшем уровне - многие удивляются такой продуктивности американских коллег.

И хотя у Байдена хватает проблем в своей стране, а некоторые скептически настроенные европейские столицы считают его переходной фигурой, именно нынешний президент США стал лидером усилий Запада по противодействию угрозам со стороны Москвы. По словам американских официальных лиц, акцент администрации на единстве в значительной степени направлен на то, чтобы помешать Путину использовать кризис для раскола НАТО.

Позиция Байдена на сегодня свидетельствует о центральной роли США в обеспечении безопасности Европы. Европейцы говорят, что он воспринял эту роль с большим энтузиазмом, чем предыдущие президенты Дональд Трамп или Барак Обама.

Трамп в свое время приостановил оказание военной помощи Украине и оказывал давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел расследование в отношении Байдена, который тогда был его политическим оппонентом.

Обама не относил Украину к стратегическим интересам Соединенных Штатов даже после аннексии Крыма, что побудило Францию и Германию создать в 2014 группу Нормандский формат для переговоров с Россией и Украиной.

"Когда в 2014 году разразился украинский кризис, американская политика заключалась в том, чтобы "постараться не вмешиваться", - напомнил Жерар Аро, бывший посол Франции в Вашингтоне. - Они передали эту работу на аутсорсинг Франции и Германии".

"Ботаник НАТО"

Джулианна Смит наконец прибыла в Брюссель в качестве посла США в НАТО в разгар кризиса в отношениях между Россией и альянсом.

Ожидая своего назначения многие месяцы, пока республиканцы утверждали ее кандидатуру, она работала с Блинкеном в Государственном департаменте в качестве специального советника по вопросам НАТО и Европы.

Пост посла в альянсе тридцати стран, одном из самых важных в американской системе, пустовал на протяжении почти года, и многие считали, что американское лидерство в НАТО отсутствует в период таких кризисов, как некорректный выход из Афганистана и разногласия по поводу решения Австралии отказаться от контракта на французские подводные лодки в пользу англо-американского варианта.

Джулианна Смит / Getty Images

Но сейчас наступает самый серьезный кризис, с которым столкнулся западный альянс со времен холодной войны, - вероятное вторжение России в Украину. Именно на этой волне вступила в свою новую должность 53-летняя Джулианна Смит, известная как Джули и "ботаник НАТО".

Смит - давний близкий помощник Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. Когда Байден занимал должность вице-президента, Блинкен был его советником по национальной безопасности, а Смит - заместителем.

Защититься от СССР

"Довольно сложно уговорить 30 человек договориться о выборе ресторана, - любит говорить Смит о НАТО. - Так что у него есть свои проблемы". Тем не менее, легче, когда один союзник, такой как США, намного крупнее и богаче и оплачивает большую часть счета.

Смит признает, что кризис вокруг России и Украины поспособствовал единству членов альянса, вернув его к основной цели - "защитить нас от Советов".

"Интуитивно союзники по НАТО понимают, что нужно делать, осознают важность сплоченности и решимости, подготовки ко всем непредвиденным обстоятельствам, - отметила посол. - Они также хорошо знакомы с российской игрой. Это не новая территория".

По ее словам, российские аргументы, жалобы и опасения тоже хорошо знакомы: "Когда дело доходит до России, глобально, я думаю, мы костями чувствуем, с чем имеем дело".

Назначение Смит - хорошая новость для союзников Вашингтона по НАТО. Она очень хорошо знает Байдена и его помощников и может легко связаться с верхушкой американской системы, когда будет нужно.

Несмотря на позицию Трампа в отношении НАТО, который ставил под сомнение его цель, критиковал бюджет и даже сам факт создания альянса и открыто размышлял о том, чтобы отказаться от него, Конгресс по-прежнему глубоко поддерживает союз, говорит Смит.

По ее словам, в вопросе НАТО обе партии солидарны. Одна из целей Смит на новом посту - не допустить, чтобы НАТО превратился в партизанскую проблему. "Я хочу, чтобы и демократы, и республиканцы продолжали участвовать и были в восторге от того, что делает альянс", - сказала она.

Европейская проблема

Эксперты считают, что одной из проблем для Байдена является отсутствие европейского лидера, который помог бы увлечь за собой остальную часть континента. Именно такую роль сыграла для Обамы и Джорджа Буша бывший канцлер Германии Ангела Меркель, а также экс-премьер Великобритании Тони Блэр для Буша в Ираке и Билла Клинтона в Косово.

Нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон погряз в скандалах вокруг вечеринок, к тому же Brexit лишил Лондон традиционной роли моста между Вашингтоном и Брюсселем, хотя он и остается центральным игроком в НАТО.

Великобритания пыталась застолбить за собой силовую позицию, отправив противотанковое оружие в Украину и приняв закон, позволяющий ввести санкции против России, но это больше вызвано желанием после Brexit действовать независимо, чем союзничать с Вашингтоном.

Франция тоже не стоит в стороне: президент Эммануэль Макрон предложил направить войска в Румынию для усиления восточного фланга НАТО. Но Макрону в апреле предстоят выборы, и он отстаивает более независимую роль Европы в отношениях с Россией и проводит с Путиным прямые переговоры.

А вот новое коалиционное правительство в Германии тянет в разные стороны: зеленые и свободные демократы склонны занимать более жесткую позицию в отношении Москвы, тогда как социал-демократы традиционно стремятся сохранить торговые и дипломатические связи.

Канцлер Олаф Шольц, социал-демократ, показал себя как робкую фигуру - в отличие от Меркель, которая могла повлиять на ситуацию и заставить всех двигаться в одном направлении.

Несмотря на все возможные разногласия, дипломаты отмечают, что Европа, НАТО и США соглашаются по двум принципиальным вопросам: никто не планирует вводить боевые части в Украину, но все согласны с важностью введения санкций против России. Хотя европейцы, особенно немцы, могут отказаться от самых жестких мер из-за ущерба их экономике.

В любом случае череда провокаций Путина - ввод большого количества войск в Беларусь и проведение крупных военных учений на границах Украины, военно-морских учений в Балтийском море и даже запланированных учений у побережья Ирландии - в некотором роде сблизила европейцев и американцев, чего не мог сделать ни один европейский или американский лидер.

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