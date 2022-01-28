Финские дипломаты стали объектами кибершпионажа

Шпионаж был направлен против персонала, находящегося за пределами страны. Вредоносное ПО заражало телефоны пользователей Apple или Android

На телефонах дипломатов Финляндии обнаружили шпионские программы Pegasus, разработанные NSO Group Technologies. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Финляндии.

Шпионаж был направлен против персонала, находящегося за пределами страны.

Высокотехнологичное вредоносное ПО заражало телефоны пользователей Apple или Android незаметно для них и без каких-либо действий со стороны пользователя. Благодаря этому, злоумышленники могли собирать данные с устройства и использовать его функции.

В ведомстве отметили, что по телефону прорабатывалась публичная информация или информация с низким уровнем конфиденциальности, однако даже если информация прямо не засекречена, сами данные и их источник могут быть предметом дипломатической конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что в парламенте Британии выявили китайского агента.

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