РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена в представительство Евросоюза в РФ.

Россия приняла решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира. Ответный список также пополнился представителями силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, "несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ".

Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена в представительство ЕС в РФ.

В МИД РФ заявили, что "на регулярной основе в Брюсселе штампуются дискриминационные решения, произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации".

Так, ЕС ввел санкции против ряда представителей российских судебных и правоохранительных органов за то, что они "способствуют "насаждению российского законодательства" на территории Российской Федерации - в Крыму и Севастополе". Такое решение в МИД РФ назвали лицемерным.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен расширить "крымские" санкции против России.

Кремль отреагировал на возможные санкции против руководства РФ

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